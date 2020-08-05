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Фенербахче официально назначил нового тренера – раньше его сватали в Динамо

19:45 - Читати українською
Фенербахче официально назначил нового тренера – раньше его сватали в Динамо
Эрол Булут / ФК Фенербахче

Эрол Булут стал новым тренером турецкого гранда, который провалил сезон 2019/20.

О назначении 45-летнего Эрола Булута "канарейки" объявили на своем официальном сайте. Последним местом работы тренера был Аланьяспор.

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В статусе игрока Булут защищал цвета Фенербахче в 1995-1999 годах. В составе стамбульского гранда провел 136 матчей и забил 11 голов. Интересно, что в начале июня турецкого специалиста активно сватали в киевское Динамо, которое тогда еще возглавлял Алексей Михайличенко. Напомним, одним из претендентов на пост наставника Фенербахче называли Сергея Реброва.

К слову, в сезоне 2019/20 Фенербахче занял 7 место в чемпионате Турции, но после дисквалификации Трабзонспора будет играть в Лиге Европы.

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Теги
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