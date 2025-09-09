Фенербахче официально нашел замену Моуринью – он работал на России и конфликтовал со звездой Реала
Экс-наставник сборной Бельгии Доменико Тедеско возглавил Фенербахче.
Новым тренером Фенербахче стал Тедеско. Как информирует официальный сайт "канареек", немецкий тренер поставил подпись под двухлетним контрактом и стал преемником Жозе Моуринью.
Фенербахче нашел замену Моуринью, но получил отказ – неожиданное признание президента клуба
39-летний Тедеско в прошлом работал в сборной Бельгии. Он также тренировал РБ Лейпциг, московский Спартак и Шальке.
Напомним, что Тедеско был уволен из сборной Бельгии из-за плохих результатов команды, а также из-за конфликта с вратарем Реала Тибо Куртуа.
Моуринью был уволен после вылета Фенербахче из ЛЧ от Бенфики Анатолия Трубина.
