Новым тренером Фенербахче стал Тедеско. Как информирует официальный сайт "канареек", немецкий тренер поставил подпись под двухлетним контрактом и стал преемником Жозе Моуринью.

Фенербахче нашел замену Моуринью, но получил отказ – неожиданное признание президента клуба

39-летний Тедеско в прошлом работал в сборной Бельгии. Он также тренировал РБ Лейпциг, московский Спартак и Шальке.

Напомним, что Тедеско был уволен из сборной Бельгии из-за плохих результатов команды, а также из-за конфликта с вратарем Реала Тибо Куртуа.

Моуринью был уволен после вылета Фенербахче из ЛЧ от Бенфики Анатолия Трубина.

