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Фенербахче назначил временного тренера – в турецкий клуб сватают Реброва

15:32 75 Читати українською
Фенербахче назначил временного тренера – в турецкий клуб сватают Реброва
Тахир Карапинар / Fanatik

Турецкий Фенербахче выбрал наставника, который будет возглавлять команду до конца сезона 2019/20.

Тахир Карапинар станет исполняющим обязанности главного тренера Фенербахче до конца текущего сезона, говорится в официальном заявлении клуба.

"Ребров интересует не только Динамо, но и клубы из Англии", – агент специалиста

По окончании сезона Карапинар станет тренером в акакдемии Фенербахче. Таким образом, после завершения сезона в Турции место наставника турецкого клуба останется вакантным. Одним из главных претендентов на эту должность называют украинского специалиста Сергея Реброва, который выступал за турецкий клуб в статусе игрока в сезоне 2003/04.

К слову, Фенербахче занимает лишь седьмое место в чемпионате Турции с 40 пунктами, отставая от лидера – Трабзонспор – на 13 очков. А вот Ференцварош Реброва уверенно лидирует в чемпионате Венгрии, имея 63 очка и прекрасные шансы на получение чемпионских медалей.

Ребров может удивить сменой клуба – СМИ утверждают, что экс-тренер Динамо уже дал согласие

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Теги
Турция Сергей Ребров Сергей Ребров Фенербахче Фенербахче Ференцварош Ференцварош
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