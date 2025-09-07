Президент Фенербахче Али Коч подтвердил, что получил отказ от тренера, который был первым выбором клуба.

Фенербахче находится в поисках главного тренера после увольнения Моуринью. Список потенциальных наставников включает в себя имена таких специалистов, как Ангелос Постекоглу и Лучано Спаллетти.

Али Коч подтвердил информацию о том, что клуб обращался к Спаллетти, но итальянца работа в Турции не заинтересовала. "Спаллетти был нашим первым выбором, но он решил не работать тренером в этом сезоне.

Из-за большого количества иностранных игроков в нашей команде мы считаем, что тренером должен быть иностранец с опытом работы в Европе. Мы рассматриваем несколько вариантов и вскоре объявим имя нового тренера", – цитирует Коча Football Italia.

Спаллетти был уволен из сборной Италии в июне после провальной кампании на Евро-2024. Его заменил Дженнаро Гаттузо, который дебютировал в пятницу в матче против Эстонии, завершившемся победой со счетом 5:0.

