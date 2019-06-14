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Фенербахче начал переговоры насчет трансфера Коноплянки – турецкий СМИ

18:05 32 Читати українською
Фенербахче начал переговоры насчет трансфера Коноплянки – турецкий СМИ
Евгений Коноплянка / Р. Породько

Вингер Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в турецком чемпионате.

Фенербахче начал переговоры по трансферу Евгения Коноплянки сразу после окончания матчей сборных, информирует TRT SPOR.

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Отметим, Шальке не заинтересован в сохранении украинца в команде. Контракт Евгения заканчивается летом 2020 года.

Добавим, что Коноплянка провел 2 встречи в матчах квалификации Евро-2020, и в матче против Сербии (5:0) оформил дубль. В общем, в этом сезоне Евгений Коноплянка провел 21 матч в составе гельзенкирхенцев, отметившись голом и голевой передачей.

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Теги
Трансферы Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка Шальке Шальке Фенербахче Фенербахче Турция
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