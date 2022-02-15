Фенербахче находится в поиске нового главного тренера, сообщает Yeni Asir.

Луческу и Кендзёра встретились с наставником сборной Польши – новый тренер посетил расположение киевлян

60-летний Исмаил Картал, ныне возглавляющий команду, с самого начала рассматривался как временный коуч. Его контракт с "желтыми канарейками" рассчитан до конца сезона, так что после его ухода команду должен возглавить новый специалист. Среди приоритетных кандидатов – немец Йоахим Лёв, португалец Жорже Жезуш и бразилец Кука. Если ни одного из вышеназванных тренеров не удастся подписать – Фенербахче приложит все усилия, чтобы пригласить Мирчу Луческу.

Напомним, у наставника Динамо есть опыт работы в Турции – в свое время он привел Галатасарай и Бешикташ к чемпионству, завоевал со "львами" Суперкубок УЕФА и работал с национальной сборной страны.

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