Контракт с 30-летним бразильцем, который получил итальянский паспорт и дебютировал за "Скуадру Адзурру", рассчитан до 30 июня 2025-го, сообщает официальный сайт турецкого клуба.

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Сумма трансфера составила 4,68 млн евро. Последние 8 лет Жоао Педро выступал за Кальяри, в котором стал капитаном команды, но не уберег от вылета в Серию Б по итогам сезона 2021/22. За итальянский клуб нападающий сыграл 269 матчей, забил 86 голов.

Напомним, уже 27 июля Фенербахче сыграет ответный матч второго раунда квалификации ЛЧ против киевского Динамо (первая игра завершилась со счетом 0:0). Правда, в этом поединке именитый новичок не поможет команде Жорже Жезуша, поскольку не заявлен на эту стадию соревнований.

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