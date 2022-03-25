Фенербахче заинтересован в подписании двух защитников Шахтера. Витао в скором времени должен получить от турок официальное предложение, утверждает Transfers24hr.

Срна набросился на 3 топ-чемпионата за отказ принимать игроков из Украины: "Это не помощь, на которую мы рассчитывали"

В то же время, по информации Fotospor, "канарейки" стали фаворитами в борьбе за Исмаили. Фенербахче якобы пригласил агентов игрока в Стамбул для переговоров. Отмечается, что опытный бразилец просит у Фенербахче контракт на 2 сезона с зарплатой в 2 млн евро. Это значит, что в Шахтер Исмаили возвращаться не планирует.

Напомним, что после полномасштабного нападения российских войск на территорию Украины ФИФА позволила футболистам приостанавливать действие контрактов с клубами из этих стран и беспрепятственно временно переходить в другие команды.

Россия напала на Украину: Суркисы оправдываются, нам предлагают провести чемпионат Европы (LIVE)