Фенербахче решил взять пример с Галатасарая, который уже подписал Лероя Сане и завершает трансфер Виктора Осимхена.

Жозе Моуринью намерен бороться за чемпионский титул, и руководство Фенербахче хочет предоставить ему для этого все необходимые средства. Как информирует FootMercato, ПСЖ поможет стамбульцам в их проекте.

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Сообщается, что "канарейки" намерены сохранить арендованного защитника Милана Шкриньяра, выкупив его за 10 млн евро. Также стамбульский гранд заинтересован в услугах полузащитника Марко Асенсио, который вторую часть прошлого сезона провел в аренде в Астон Вилле, а также в услугах вингера Канг-Ин Ли.

Боссы Фенербахче считают, что им по силам переманить это звездное трио, ведь ни один из этих игроков не получит место в стартовом составе ПСЖ в новом сезоне.

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