Недавно Фенербахче пригласил на должность главного тренера Жозе Моуринью, который пытается укомплектовать команду на следующий сезон. "Особенный" уже дал понять Эдину Джеко, что не заинтересован в его услугах.

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Также португальский специалист заявил руководству своего клуба о том, что было бы неплохо переманить из Баварии вингера сборной Франции Кингсли Комана. Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, стамбульский клуб проявил конкретный интерес к французу. Однако у самого Комана нет желания переезжать в Турцию и продолжать карьеру в местной Суперлиге.

В прошлом сезоне 28-летний вингер провёл за Баварию 28 матчей во всех турнирах, в которых отличился 5 голами и 3 ассистами. Он защищает цвета мюнхенцев с 2015 года, и за это время 8 раз выиграл с командой Бундеслигу, 3 раза – Кубок Германии, и по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ. В финале ЛЧ-2020 Кингсли стал автором единственного гола в ворота ПСЖ.

Transfermarkt оценивает стоимость Комана в 50 млн евро.

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