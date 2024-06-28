Фенербахче хочет переманить у Баварии звезду сборной Франции – игрок покрутил пальцем у виска
Главный тренер Фенербахче Жозе Моуринью хотел бы видеть в составе своей команды вингера Баварии Кингсли Комана.
Недавно Фенербахче пригласил на должность главного тренера Жозе Моуринью, который пытается укомплектовать команду на следующий сезон. "Особенный" уже дал понять Эдину Джеко, что не заинтересован в его услугах.
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Также португальский специалист заявил руководству своего клуба о том, что было бы неплохо переманить из Баварии вингера сборной Франции Кингсли Комана. Как информирует инсайдер Флориан Плеттенберг, стамбульский клуб проявил конкретный интерес к французу. Однако у самого Комана нет желания переезжать в Турцию и продолжать карьеру в местной Суперлиге.
В прошлом сезоне 28-летний вингер провёл за Баварию 28 матчей во всех турнирах, в которых отличился 5 голами и 3 ассистами. Он защищает цвета мюнхенцев с 2015 года, и за это время 8 раз выиграл с командой Бундеслигу, 3 раза – Кубок Германии, и по одному разу Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Клубный ЧМ. В финале ЛЧ-2020 Кингсли стал автором единственного гола в ворота ПСЖ.
Transfermarkt оценивает стоимость Комана в 50 млн евро.
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