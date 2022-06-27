Наставник "канарок" Жорже Жезуш лично убеждает 30-летнего опорного хавбека продолжить карьеру в Фенербахче. Тренер уже встречался с чемпионом Европы-2016, взявшим время на размышление.

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Если Данилу Перейра согласится на переход в стамбульский клуб, то Фенербахче будет обсуждать условия соглашения с ПСЖ, который настроен избавиться от португальца. Об этом сообщает Fanatik со ссылкой на Record.

Данилу Перейру перешел в ПСЖ два года назад из Порту за 16 млн евро (плюс 4 за аренду). В сезоне 2021/22 сыграл 37 матчей, забил 5 голов. Договор рассчитан еще на 3 года, но в Париже недовольны уровнем игры португальца и готовы его отпустить.

Напомним, 20 июля в Польше Динамо примет Фенербахче в первом поединке квалификации ЛЧ. Ответный матч запланирован на 27 июля в Стамбуле.

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