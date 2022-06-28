Турецкий клуб выписывает большую зарплату Мариано Диасу, чтобы улучшить свои шансы в противостоянии с Динамо в Лиге чемпионов.

Фенербахче пытается подписать Диаса. Первое предложение турок форвард отклонил, потому что хотел большей зарплаты. Фенербахче сделал второй оффер, удовлетворяющий аппетиты Мариано, сообщает AS.

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Доминиканец потребовал 5 миллионов евро в год. Фенербахче давал 4 млн., а теперь увеличил предложение до 5 млн с учетом бонусов. Переговоры с агентом форварда находятся в активной фазе.

Диас безвылазно сидит в запасе за Бензема, в прошлом сезоне он забил 1 гол в 11 матчах за Реал. Трансфер Мариано – желание нового тренера Фенера Жорже Жезуша.

Напомним, что Фенербахче является соперником Динамо во втором раунде квалификации ЛЧ. Первый матч состоится 20 июля, киевляне будут формальным хозяином стадиона в Лодзе.