Фенербахче – Динамо – 1:1 – видео голов и обзор матча
Фенербахче расписало ничью с киевским Динамо в товарищеском матче. Смотрите видео голов и обзор матча Фенербахче – Динамо.
Команды обменялись дальними выстрелами, а на 28-й минуте киевляне вышли вперед. Цыганков вывел на роскошную позицию Леднева, который сблизился с голкипером и четко пробил в дальний угол. Еще до перерыва Эннер Валенсия трижды угрожал воротам Бойко – сначала вратарь Динамо прекрасно сыграл ногами, а затем промахивался сам эквадорец.
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Героическому Бойко таки пришлось вытащить мяч из сетки на 63-й минуте. Озил выдал фирменный ассист гения на Пелкаса, и грек попал точно между ног Денису. Ничейный счет продержался до финального свистка, хотя обе команды имели возможности для победы.