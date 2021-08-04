Мирча Луческу решил подготовить Динамо к режиму двух матчей в неделю. Так, в августе действующие чемпионы Украины будут чередовать поединки УПЛ со спаррингами против топовых команд своих стран – Фенербахче, миланского Интера и Бешикташа. Правда, сам румынский наставник в Стамбул не полетел из-за запрета врачей. Динамо с эффектного разгрома Вереса стартовало в чемпионате. Фенер только завершает подготовку к возобновлению сезона. Команда Витора Перейры выиграла 4 из своих 5 контрольных матчей. Средняя результативность бронзовых призеров турецкой Суперлиги в этих спаррингах составила 3 ​​гола за игру.

Фенербахче – Динамо: где смотреть контрольный матч – неожиданный транслятор

Впервые за киевлян сыграет венесуэльский форвард Эрик Рамирес. По сравнению с предыдущим матчем свое место в основе сохранил лишь Александр Сирота. Остальные 10 имен не играли против Вереса с первых минут. В то же время Забарный, Сидорчук, Жерсон и Цыганков 3 дня назад выходили на замену. В основе турок отмечаем Месут Озила – бывшую звезду мадридского Реала и лондонского Арсенала. Интересно посмотреть и на словенца Зайца, которого регулярно сватали в Динамо в предыдущие годы.

Стартовые составы команд:

Фенербахче:

Динамо: Бойко – Кендзёра, Забарный, Сирота, Сидклей – Сидорчук – Цыганков, Шепелев, Леднев, Родригес – Рамирес

Запасные: Бущан, Нещерет, Шабанов, Миколенко, Тымчик, Караваев, Шапаренко, Андриевский, Гармаш, Буяльский, Антюх, Кулач, Шкурин

Фенербахче – Динамо: смотреть матч онлайн – трансляция 4 августа 2021