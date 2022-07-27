Украинские болельщики опасались первого матча против Фенербахче. Думали, что на фоне всех проблем, да еще далеко от родных киевских стен, Динамо просто не выдержит физически, не говоря уже о сырости тактических наработок. Букмекеры вообще не давали шансов "бело-синим".

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На практике же турки оказались не такими уж грозными соперниками, а киевляне – не такими уж разобранными. Подопечные Мирчи Луческу более-менее выдержали нагрузку и продемонстрировали грамотную структуру игры, мало позволив Фенербахче. Правда, динамовцы и сами редко тревожили чужие ворота. В целом, фанаты в Лодзе увидели скучный, но равный матч двух равных команд. Это дает сдержанный повод для оптимизма.

Главной проблемой Динамо и перед первой встречей и перед поединком в Стамбуле остается сыгранность и физические кондиции. Официальных матчей не проводили 220 дней, зато было сразу три тяжелых сбора за семь месяцев – с выходами на пик формы и ожидаемыми спадами. Игрокам трудно привыкнуть к такому ритму, и в принципе каждый из них может втягиваться по-своему. Сложный отрезок в сборной тоже сказался. Как следствие, подготовка к сезону оказалась очень неравномерной, а обычный футбол Динамо стал критически разбалансированным.

В таких условиях Мирча Луческу решил упростить игру. В первой встрече против Фенербахче доля лонгболов "бело-синих" выросла вплоть до 15% (привычный показатель вдвое меньше), темп передач упал до 3,5 за одно владение (привыкли к 4+), мяч держали 46% игрового времени, а сам футбол оказался аккуратным – без рискованных решений и длительных перепасовок в ключевых зонах. Как следствие, точность передач в штрафную и зоны перед ним упала до уровня андеграунда УПЛ (соответственно, не возникало и моментов), зато было очень много единоборств и интенсивный прессинг.

Динамо не привыкло и не умеет работать в таком режиме, а к привычным настройкам команда, очевидно, еще не готова. В этом кроется большая опасность ответного матча. Турки точно должны добавлять у себя дома, а способны ли добавить киевляне? Впрочем, при всех сложностях "бело-синие" не выглядели хуже Фенербахче: подопечные Мирчи Луческу провели 25 позиционных атак, а турки – 24. Сидорчук и Шапаренко выдержали нагрузку и выдали хорошую игру, а Дубинчак порвал правый фланг обороны стамбульцев.

Словом, от Динамо сегодня можно ожидать хорошего качества игры в осторожном режиме. Что можно ожидать от Фенербахче? Сказать сложно, ведь это первый официальный матч в сезоне, однако в Лодзе подопечные Жорже Жезуша совсем не поразили. Их эпизодический прессинг спокойно разбивался киевлянами. Позиционные атаки выглядели ужасающе, стандарты не пошли, а скорости не разрывали "бело-синих" – как следствие, качественных моментов было минимум и не больше, чем у нашего клуба.

Примечательно, что команда еще не привыкла к требованиям нового тренера. Ранее Фенербахче демонстрировал вертикальный футбол, а Жорже Жезуш пришел учить "канареек" работать с мячом с позиции силы – впрочем, с большим количеством новичков и без ведущего центрбека с первым пасом это нельзя сделать быстро. Именно поэтому футбол турок выглядел не менее осторожно, чем футбол Динамо. Они плохо доставляли мяч в штрафную и слишком перестраховывались при контроле.

Попытка лидеров Фенера компенсировать проблемы индивидуальной активностью особой выгоды не принесла, но в данном случае беспокоит практика разбивания матча на отдельные эпизоды. Киевляне при 102 единоборствах провалили борьбу в защите, выиграв всего 58% дуэлей – и ближе к финалу встречи в Лодзе, когда Жорже Жезуш провел замены, это становилось все заметнее. Нашей команде не хватает кондиций для такого режима.

Станет ли Фенербахче более агрессивным у себя в Стамбуле? Во втором тайме, если результат не будет устраивать, такой сценарий выглядит очень вероятным – впрочем, у Жорже Жезуша слишком много поводов, чтобы сыграть осторожнее. У него есть явная дыра в обороне, которую Динамо несколько раз разрывало благодаря смещениям Беседина и рывкам Дубинчака. Раскрытие пространства, увеличение попыток продвижения через передачи в высоком темпе и риск получить контратаку – это не то, что хотел бы седовласый тренер. То же самое касается и киевлян.

Соперники очень похожи друг на друга в своих проблемах и способах их решения. Именно этот факт делает ответный матч интересным для футбольных гиков и тактических аналитиков. Обычному украинскому болельщику следует готовиться к напряженному "валидолу".

Кадровая ситуация

Практически все футболисты из заявки "Динамо" на первый матч уехали в Стамбул. Исключением стал только Супряга, который травмировался еще до встречи в Лодзе. Кроме того, из-за тяжелого повреждения вылетел Кулач – он пропустил летние сборы, так что его возвращения придется ждать долго.

В Фенербахче ситуация не столь радужная. СМИ сообщали о травме центрбека Сердара Азиза, а Сангаре и Хакан Яндаш давно находятся в лазарете. Жорже Жезуш, в свою очередь, сообщил о проблемах с Гюллером, Кингом и Осайи-Самуэлем.

Ориентировочные составы на матч Фенербахче – Динамо

Фенербахче: Алтай – Тисеран, Новак, Салай, Кадиоглу – Кахведжи, Юксек, Виллиан Арао – Линкольн, Эннер Валенсия, Росси

Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин

Прогноз "Футбол 24" – 0:1

Трудно делать прогнозы на старте сезона, ведь подборка проведенных матчей критично мала. Мы можем отталкиваться только от сборов и поединков в Лодзе. Динамо проявило себя логично – проблемы и достоинства, которые были заметны во время подготовки к сезону, проявились в матче с турками или постепенно исправились еще до него. В частности, киевляне оказались достаточно выносливы для такого поединка, если брать в целом. Фенер же по сравнению со спаррингами откровенно разочаровал по всем пунктам.

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Конечно, за "канареек" играет фактор родных трибун, более широкая скамейка запасных и несколько лучшие кондиции, но в противостоянии с нашим вице-чемпионом команде критически не хватает тактической слаженности и идей. Динамо выглядит коллективом с лучшей игровой структурой.

И Жорже Жезуш и Мирча Луческу в первой встрече попытались замаскировать недостатки своего футбола осторожным стилем. План динамовцев более-менее сработал, а вот ходы "канареек" не смогли переломить ход поединка. Они не умеют раскрывать крепкие защитные блоки, сбиваясь на индивидуальные эпизоды. Правда, и киевляне тоже почти ничего не создавали.

Ответный матч обещает быть напряженным и тяжелым. Возможно, он будет продолжаться до первой ошибки, однако в Динамо верится немного больше. В битве примерно равных команд системность "бело-синих" и опыт Луческу выглядят слишком солидными козырями. Жезуш уже не в Бенфике – его команда только начинает перестраиваться. Вот поэтому мы поставим на проход киевлян.

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