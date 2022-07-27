Фенербахче – Динамо: анонс ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Фенербахче в рамках ответного матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов принимает киевское Динамо. Анонс и прогноз читайте на "Футбол 24".
Украинские болельщики опасались первого матча против Фенербахче. Думали, что на фоне всех проблем, да еще далеко от родных киевских стен, Динамо просто не выдержит физически, не говоря уже о сырости тактических наработок. Букмекеры вообще не давали шансов "бело-синим".
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На практике же турки оказались не такими уж грозными соперниками, а киевляне – не такими уж разобранными. Подопечные Мирчи Луческу более-менее выдержали нагрузку и продемонстрировали грамотную структуру игры, мало позволив Фенербахче. Правда, динамовцы и сами редко тревожили чужие ворота. В целом, фанаты в Лодзе увидели скучный, но равный матч двух равных команд. Это дает сдержанный повод для оптимизма.
Главной проблемой Динамо и перед первой встречей и перед поединком в Стамбуле остается сыгранность и физические кондиции. Официальных матчей не проводили 220 дней, зато было сразу три тяжелых сбора за семь месяцев – с выходами на пик формы и ожидаемыми спадами. Игрокам трудно привыкнуть к такому ритму, и в принципе каждый из них может втягиваться по-своему. Сложный отрезок в сборной тоже сказался. Как следствие, подготовка к сезону оказалась очень неравномерной, а обычный футбол Динамо стал критически разбалансированным.
В таких условиях Мирча Луческу решил упростить игру. В первой встрече против Фенербахче доля лонгболов "бело-синих" выросла вплоть до 15% (привычный показатель вдвое меньше), темп передач упал до 3,5 за одно владение (привыкли к 4+), мяч держали 46% игрового времени, а сам футбол оказался аккуратным – без рискованных решений и длительных перепасовок в ключевых зонах. Как следствие, точность передач в штрафную и зоны перед ним упала до уровня андеграунда УПЛ (соответственно, не возникало и моментов), зато было очень много единоборств и интенсивный прессинг.
Динамо не привыкло и не умеет работать в таком режиме, а к привычным настройкам команда, очевидно, еще не готова. В этом кроется большая опасность ответного матча. Турки точно должны добавлять у себя дома, а способны ли добавить киевляне? Впрочем, при всех сложностях "бело-синие" не выглядели хуже Фенербахче: подопечные Мирчи Луческу провели 25 позиционных атак, а турки – 24. Сидорчук и Шапаренко выдержали нагрузку и выдали хорошую игру, а Дубинчак порвал правый фланг обороны стамбульцев.
Словом, от Динамо сегодня можно ожидать хорошего качества игры в осторожном режиме. Что можно ожидать от Фенербахче? Сказать сложно, ведь это первый официальный матч в сезоне, однако в Лодзе подопечные Жорже Жезуша совсем не поразили. Их эпизодический прессинг спокойно разбивался киевлянами. Позиционные атаки выглядели ужасающе, стандарты не пошли, а скорости не разрывали "бело-синих" – как следствие, качественных моментов было минимум и не больше, чем у нашего клуба.
Примечательно, что команда еще не привыкла к требованиям нового тренера. Ранее Фенербахче демонстрировал вертикальный футбол, а Жорже Жезуш пришел учить "канареек" работать с мячом с позиции силы – впрочем, с большим количеством новичков и без ведущего центрбека с первым пасом это нельзя сделать быстро. Именно поэтому футбол турок выглядел не менее осторожно, чем футбол Динамо. Они плохо доставляли мяч в штрафную и слишком перестраховывались при контроле.
Попытка лидеров Фенера компенсировать проблемы индивидуальной активностью особой выгоды не принесла, но в данном случае беспокоит практика разбивания матча на отдельные эпизоды. Киевляне при 102 единоборствах провалили борьбу в защите, выиграв всего 58% дуэлей – и ближе к финалу встречи в Лодзе, когда Жорже Жезуш провел замены, это становилось все заметнее. Нашей команде не хватает кондиций для такого режима.
Станет ли Фенербахче более агрессивным у себя в Стамбуле? Во втором тайме, если результат не будет устраивать, такой сценарий выглядит очень вероятным – впрочем, у Жорже Жезуша слишком много поводов, чтобы сыграть осторожнее. У него есть явная дыра в обороне, которую Динамо несколько раз разрывало благодаря смещениям Беседина и рывкам Дубинчака. Раскрытие пространства, увеличение попыток продвижения через передачи в высоком темпе и риск получить контратаку – это не то, что хотел бы седовласый тренер. То же самое касается и киевлян.
Соперники очень похожи друг на друга в своих проблемах и способах их решения. Именно этот факт делает ответный матч интересным для футбольных гиков и тактических аналитиков. Обычному украинскому болельщику следует готовиться к напряженному "валидолу".
Кадровая ситуация
Практически все футболисты из заявки "Динамо" на первый матч уехали в Стамбул. Исключением стал только Супряга, который травмировался еще до встречи в Лодзе. Кроме того, из-за тяжелого повреждения вылетел Кулач – он пропустил летние сборы, так что его возвращения придется ждать долго.
В Фенербахче ситуация не столь радужная. СМИ сообщали о травме центрбека Сердара Азиза, а Сангаре и Хакан Яндаш давно находятся в лазарете. Жорже Жезуш, в свою очередь, сообщил о проблемах с Гюллером, Кингом и Осайи-Самуэлем.
Ориентировочные составы на матч Фенербахче – Динамо
Фенербахче: Алтай – Тисеран, Новак, Салай, Кадиоглу – Кахведжи, Юксек, Виллиан Арао – Линкольн, Эннер Валенсия, Росси
Динамо: Бущан – Кендзера, Забарный, Попов, Дубинчак – Сидорчук, Шапаренко – Цыганков, Буяльский, Вербич – Беседин
Прогноз "Футбол 24" – 0:1
Трудно делать прогнозы на старте сезона, ведь подборка проведенных матчей критично мала. Мы можем отталкиваться только от сборов и поединков в Лодзе. Динамо проявило себя логично – проблемы и достоинства, которые были заметны во время подготовки к сезону, проявились в матче с турками или постепенно исправились еще до него. В частности, киевляне оказались достаточно выносливы для такого поединка, если брать в целом. Фенер же по сравнению со спаррингами откровенно разочаровал по всем пунктам.
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Конечно, за "канареек" играет фактор родных трибун, более широкая скамейка запасных и несколько лучшие кондиции, но в противостоянии с нашим вице-чемпионом команде критически не хватает тактической слаженности и идей. Динамо выглядит коллективом с лучшей игровой структурой.
И Жорже Жезуш и Мирча Луческу в первой встрече попытались замаскировать недостатки своего футбола осторожным стилем. План динамовцев более-менее сработал, а вот ходы "канареек" не смогли переломить ход поединка. Они не умеют раскрывать крепкие защитные блоки, сбиваясь на индивидуальные эпизоды. Правда, и киевляне тоже почти ничего не создавали.
Ответный матч обещает быть напряженным и тяжелым. Возможно, он будет продолжаться до первой ошибки, однако в Динамо верится немного больше. В битве примерно равных команд системность "бело-синих" и опыт Луческу выглядят слишком солидными козырями. Жезуш уже не в Бенфике – его команда только начинает перестраиваться. Вот поэтому мы поставим на проход киевлян.
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