Фенербахче действительно интересуется Коноплянкой, – агент

Агент ФИФА Алааддин Гювен Мемиш рассказал о возможном переходе Евгения Коноплянки в Фенербахче.

"Коноплянка провел не слишком удачный сезон в Германии. Перейти в чемпионат Турции – это был бы хороший вариант для него. Зимой у него была возможность перейти в Бешикташ, но трансфер сорвался по финансовым причинам.

Коноплянка согласовал контракт с Фенербахче, – Fanatik

Сейчас Фенербахче действительно интересуется Коноплянкой. Для стамбульского клуба было бы хорошо усилиться таким игроком. Но трансфер из Шальке в чемпионат Турции может и не состояться.

Коноплянка получил дополнительный отпуск – Шальке позволил украинцу вести переговоры с другими клубами

В таком случае, Коноплянке было бы лучше остаться в Бундеслиге и пытаться доказать там, что он хороший футболист", – цитирует Мемиша Footboom.