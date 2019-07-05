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Фенербахче действительно интересуется Коноплянкой, – агент

00:10 5 Читати українською
Фенербахче действительно интересуется Коноплянкой, – агент
Евгений Коноплянка / УАФ

Агент ФИФА Алааддин Гювен Мемиш рассказал о возможном переходе Евгения Коноплянки в Фенербахче.

"Коноплянка провел не слишком удачный сезон в Германии. Перейти в чемпионат Турции – это был бы хороший вариант для него. Зимой у него была возможность перейти в Бешикташ, но трансфер сорвался по финансовым причинам.

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Сейчас Фенербахче действительно интересуется Коноплянкой. Для стамбульского клуба было бы хорошо усилиться таким игроком. Но трансфер из Шальке в чемпионат Турции может и не состояться.

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В таком случае, Коноплянке было бы лучше остаться в Бундеслиге и пытаться доказать там, что он хороший футболист", – цитирует Мемиша Footboom.

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Теги
Шальке Шальке Фенербахче Фенербахче Турция Украинцы за рубежом Евгений Коноплянка Евгений Коноплянка
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