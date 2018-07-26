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Фенербахче арендовал Андре Айю

00:39 7 Читати українською
Фенербахче арендовал Андре Айю
Андре Айю / Swansea

Французский хавбек Суонси Андре Айю перешел в турецкий клуб.

Фенербахче согласовал с Суонси трансфер Андре Айю. Француз проведет следующий сезон в турецком клубе на правах аренды, после чего стамбульцы будут иметь право первоочередного выкупа футболиста, информирует официальный сайт "лебедей".

Что интересно, Андре Айю только зимой этого года перешел в Суонси за рекордные в истории клуба 20 миллионов фунтов, однако валлийцы не сумели сохранить прописку в АПЛ, поэтому вынуждены соглашаться на такие трансферы.

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Фенербахче Фенербахче Суонси Суонси Англия Трансферы Трансферы Чемпионата Англии Андре Айю Андре Айю
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