Фенербахче арендовал Андре Айю

Французский хавбек Суонси Андре Айю перешел в турецкий клуб.

Фенербахче согласовал с Суонси трансфер Андре Айю. Француз проведет следующий сезон в турецком клубе на правах аренды, после чего стамбульцы будут иметь право первоочередного выкупа футболиста, информирует официальный сайт "лебедей".

Что интересно, Андре Айю только зимой этого года перешел в Суонси за рекордные в истории клуба 20 миллионов фунтов, однако валлийцы не сумели сохранить прописку в АПЛ, поэтому вынуждены соглашаться на такие трансферы.

Фенербахче предложил Бернарду контракт на 20 миллионов евро, – СМИ