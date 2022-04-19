Товарищеский матч, 19 апреля 2022 года

Фенербахче – Шахтер – 1:0

Гол: Валенсия, 26

В третьем товарищеском поединке Шахтер сошелся с Фенербахче. "Горняки" могли выходить вперед уже на второй минуте – Конопля из-за пределов штрафной пробил мимо дальнего угла. Валенсия в первой трети тайма нанес несколько ударов по воротам Пятова, но безрезультативно. Сигеев, впервые вышедший в основе, упустил шанс после навеса Конопли, пробив неточно метров с 10-ти.

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На экваторе тайма "желтые канарейки" все-таки забили – после выноса мяча Бериша легко обыграл Бондаря, промчался метров 40 и выложил на Валенсию. Эквадорец убежал от Ракицкого и открыл счет в матче. Соломон имел возможность сравнивать после встречи тет-а-тет с кипером Фенера, но переиграть последнего не сумел.

После перерыва супермомент потерял Бериша, не попав в ворота из пределов вратарской. Мудрик и Судаков в ответ организовали атаку, которую снова запорил израильский легионер. Как следствие, минимальное поражение Шахтера.

Следующим соперником "горняков" станет хайдукский Сплит – матч состоится 1 мая.

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