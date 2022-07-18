– Вы волнуетесь перед Фенербахче?

– Если бы мы победили в тренировочных матчах, я бы тоже волновался. Поэтому волнуюсь, как всегда, когда такие ответственные поединки. И буду волноваться с первой и до последней минуты.

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– Насколько вас радует игра, которую показывает команда в межсезонье? Она далека от идеальной?

– Я бы сказал, что далека от идеальной. Невозможно не играть официальные матчи, а только товарищеские, благотворительные и находиться в лучшем состоянии. Это совсем другое настроение. Круто, что есть такие спарринги с Лионом, Антверпеном. Молодые игроки набирают опыт. Но официальные матчи – это официальные матчи.

– Насколько готов играть Буяльский? Есть травма?

– У него небольшая... 100% он будет играть против Фенербахче, потому что это очень важный для нас футболист. Думаю, все будет хорошо, все подойдут к матчу в лучшей форме, – заверил Суркис в комментарии программе ЧИСТИЙ ПІДКАсТ.

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