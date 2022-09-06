Главным арбитром матча станет 43-летний венгерский рефери Томаш Богнар, сообщает официальный сайт УЕФА.

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На линиях ему будут помогать соотечественники Балаж Бузаш и Петер Кобор. Четвертым арбитром назначен Адам Фаркаш. За VAR будет отвечать Паскаль Мюллер (Германия).

К слову, Богнар хорошо известен украинским болельщикам – он четырежды работал на матчах наших команд. В частности, в сезоне 2018/19 он зафиксировал победу Динамо над Ренном (2:1) в группе Лиги Европы, а на следующий год в этом же турнире стал свидетелем выездной ничьей киевлян с Копенгагеном (1:1). Кроме того, в сезоне 2016/17 Тамаш констатировал домашнее поражение Зари от Манчестер Юнайтед (0:2), а годом позже выездную ничью Александрии с БАТЭ (1:1).

Интересно, что в обоих матах Динамо Богнару ассистировали те же арбитры на линии – Бузаш и Кобор.

Напомним, поединок между Фенербахче и Динамо состоится в четверг, 8 сентября, в 19:45.

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