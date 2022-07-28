Голкипер Динамо Георгий Бущан получил заслуженное признание за свои старания в матче против Фенербахче (2:1).

Киевляне в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов одолели Фенербахче и продолжают бороться за попадание в групповой этап. Болельщики Динамо признали лучшим игроком отчетного поединка Георгия Бущана.

Фенербахче – Динамо – 1:2 – видео голов и отраженного пенальти Бущаном

Голкипер отбил пенальти и совершил несколько хороших сейвов. Благодаря его стараниям команда до последнего оставалась в игре, а в экстрайме смогла вырвать победу. В голосовании за лучшего игрока матча 77% болельщиков отдали свои голоса за Бущана, сообщает официальный сайт Динамо.

Очевидно, что ни одному игроку не удалось даже приблизиться к таким показателям. Тройку призеров закрыли авторы голов – Александр Караваев (9%) и Виталий Буяльский (6%).

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