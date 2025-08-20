Украинец Анатолий Трубин сыграет в этой встрече с первых минут. Стартовый свисток матча прозвучит в 22:00 по Киеву, а саму игру можно будет посмотреть на Megogo.

Бенфика вырвала победу против аутсайдера – Трубин едва не привез гол и спас, удержав клин-шит

По сравнению с последним матчем в чемпионате Португалии главный тренер "орлов" Бруну Лаже сделал две замены: вместо Андреаса Шельдерупа и Франьо Ивановича с первых минут сыграют Флорентино Луис и Керем Актюркоглу.

Стартовый состав Фенербахче: Эгрибаят – Мюлдюр, Шкриняр, Остерволде – Семеду, Амрабат, Фред, Браун – Шимански – Дуран, Эн-Несири.

Стартовый состав Бенфики: Анатолий Трубин – Амар Дедич, Антониу Силва, Отаменди, Самуэль Даль – Флорентино, Энцо Барренечеа – Аурснес, Ричард Риос, Керем Актюркоглу – Вангелис Павлидис.

"Показав, хто є справжнім господарем України": французькі ЗМІ оцінили дебют Забарного – не обійшлося без критики