Феминистские организации готовят акцию протеста, которую планируют провести во время матча 4-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед. Отчетный поединок может стать для Криштиану Роналду первым за манкунианцев после возвращения в АПЛ.

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Феминистки хотят привлечь внимание к делу модели Кэтрин Майорги, которая утверждает, что стала жертвой изнасилования, сообщает Daily Mail. Процесс начался в сентябре 2018 года, после того, как модель подала исковую жалобу на Криштиану Роналду. Майорга утверждала, что получила от футболиста 375 000 долларов за молчание.

К слову, впервые Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен позже якобы выплатил ей за молчание. Роналду все отрицал. В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала необоснованными обвинения Майорги в адрес футболиста.

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