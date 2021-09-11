Феминистки планируют испортить настроение Роналду во время его дебюта за Манчестер Юнайтед
Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду стал объектом "преследования" активистов.
Феминистские организации готовят акцию протеста, которую планируют провести во время матча 4-го тура АПЛ Манчестер Юнайтед – Ньюкасл Юнайтед. Отчетный поединок может стать для Криштиану Роналду первым за манкунианцев после возвращения в АПЛ.
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Феминистки хотят привлечь внимание к делу модели Кэтрин Майорги, которая утверждает, что стала жертвой изнасилования, сообщает Daily Mail. Процесс начался в сентябре 2018 года, после того, как модель подала исковую жалобу на Криштиану Роналду. Майорга утверждала, что получила от футболиста 375 000 долларов за молчание.
К слову, впервые Майорга публично обвинила Роналду в изнасиловании в сентябре 2018 года. Она утверждала, что преступление произошло в 2009 году в Лас-Вегасе. Спортсмен позже якобы выплатил ей за молчание. Роналду все отрицал. В июле 2019-го прокуратура Лас-Вегаса признала необоснованными обвинения Майорги в адрес футболиста.
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