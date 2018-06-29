Феллаини: В плей-офф не бывает слабых соперников, мы должны показать, что умеем

Хавбек сборной Бельгии Маруан Феллаини прокомментировал победу над Англией в матче заключительного тура группового этапа ЧМ-2018.

"Это был сложный матч, но самое главное, что мы добились результата. Англия добилась выхода в более выгодную часть турнирной сетки? Ну, удачи им!

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На самом деле, на стадии плей-офф не бывает слабых соперников – играют лучшие. Мы тоже должны показать, что умеем.

Что знаю о Колумбии, с которой сыграет Англия? Фалькао отлично завершает атаки. Он может качественно бить с дальних дистанций. У него был сложный период, но теперь он снова уверен в себе", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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