Феллаини подхватил коронавирус – на днях он вернулся в Китай из Европы

У экс-полузащитника сборной Бельгии Маруана Феллаини обнаружили опасную болезнь – игрок стал первым инфицированным футболистом в китайской Суперлиге.

Бельгийский полузащитник китайского Шаньдун Лунэн Маруан Феллаини, который в свое время защищал цвета Манчестер Юнайтед и Эвертона, заразился коронавирусом, сообщает издание Sina Sport.

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По информации источника, об инфицировании футболиста сообщается в отчете комитета по здравоохранению. По прилету в Китай Феллаини встречали люди в защитных костюмах, которые измерили ему температуру, после чего и был обнаружен коронавирус. 32-летнего игрока поместили в инфекционную больницу для лечения и изоляции. Он стал первым представителем чемпионата Китая, у кого обнаружили COVID-19.

К слову, китайские клубы возвращаются в Поднебесную для подготовки к старту местного чемпионата, запланированного на апрель – ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизируется и улучшается с каждым днем. В общем, в Китае смертельным недугом заразились 81348 человек, зафиксировано 3265 летальных случаев, еще 72360 человек полностью выздоровели.

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