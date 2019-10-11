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Феллаини назвал неожиданную причину неудач Манчестер Юнайтед, вспомнив Моуринью

21:18 70 Читати українською
Феллаини назвал неожиданную причину неудач Манчестер Юнайтед, вспомнив Моуринью
Маруан Феллаини и Жозе Моуринью / фото из соцсетей

Бывший полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллаини считает, что руководство "красных дьяволов" несправедливо относится к тренерам команды.

"Они назначали Дэвида Мойеса и не дали ему времени. Затем был Луи ван Гал, которому дали два года. Когда у нас начало получаться и мы выиграли Кубок Англии, его уволили, потому что клуб хотел быстро начать побеждать.

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Считаю, что в МЮ поспешили с увольнением Жозе Моуринью. Тренеру нужно много футболистов, чтобы воплотить свою философию на поле. Он хотел построить команду, но его уволили через два с половиной года. Моуринью в первый сезон справился великолепно, улучшил команду и побеждал. Затем было сложнее, но он пытался

Чтобы построить команду, нужно больше двух лет. Не знаю, что будет с Сульшером. Он хотел видеть в команде молодых игроков, но у них будут как взлеты, так и падения – это неизбежно с молодыми игроками", – цитирует Феллаини Daily Mail.

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