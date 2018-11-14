Феллаини кардинально сменил имидж – его не узнать

Полузащитник Манчестер Юнайтед Маруан Феллайни решил шокировать своего парикмахера, а затем и всех, кто его знает.

Феллайни решил радикально изменить прическу.

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Все помнят хавбека МЮ с пышной шевелюрой. Сейчас голову Маруана украшает обычная короткая прическа, фото которой он опубликовал в Instagram.

В текущем сезоне чемпионата Англии Феллаини провел 9 матчей, в которых отметился двумя ассистами.