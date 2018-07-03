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Феллаини: Бельгия знает, как воспользоваться слабыми местами Бразилии

00:55 19 Читати українською
Феллаини: Бельгия знает, как воспользоваться слабыми местами Бразилии
Маруан Феллаини / Фото: ФИФА

Хавбек сборной Бельгии Маруан Феллаини поделился ожиданиями на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Бразилии.

"Нам предстоит интересный матч с Бразилией. Проблемы Бразилии с контратакой под сильным прессингом? Мы знаем, что в составе этой сборной есть игроки высокого класса. Но у них тоже есть слабые места, и мы знаем, как этим воспользоваться. Уверен, что и в плане обороны мы можем им что-то предложить.

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Посмотрим, что будет в субботу – тогда я еще поделюсь мыслями. Для меня, как для представителя моего поколения в сборной Бельгии, предстоящий матч – самый важный из всех.

Нет ничего важнее, чем победить бразильцев и выйти в полуфинал", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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ЧМ 20181/4 финала

Бразилия - Бельгия: Пятница 06 июля 2018

Бразилия
до матча
3
дн
:
19
час
:
20
мин
Бельгия
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