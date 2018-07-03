Феллаини: Бельгия знает, как воспользоваться слабыми местами Бразилии

Хавбек сборной Бельгии Маруан Феллаини поделился ожиданиями на матч 1/4 финала чемпионата мира-2018 против Бразилии.

"Нам предстоит интересный матч с Бразилией. Проблемы Бразилии с контратакой под сильным прессингом? Мы знаем, что в составе этой сборной есть игроки высокого класса. Но у них тоже есть слабые места, и мы знаем, как этим воспользоваться. Уверен, что и в плане обороны мы можем им что-то предложить.

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Посмотрим, что будет в субботу – тогда я еще поделюсь мыслями. Для меня, как для представителя моего поколения в сборной Бельгии, предстоящий матч – самый важный из всех.

Нет ничего важнее, чем победить бразильцев и выйти в полуфинал", – цитирует футболиста портал Чемпионат.

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