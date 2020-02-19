Фелиш вернулся к тренировкам и угрожает помешать Ливерпулю выйти в следующий раунд Лиги чемпионов

Наставник Атлетико Диего Симеоне получил отличные новости от врачей мадридского клуба.

Жоау Фелиш уже залечил травму и вернулся к тренировкам, но пока только по индивидуальной программе, сообщает Mundo Deportivo.

Атлетико – Ливерпуль: экс-наставник Карпат посетил матч Лиги чемпионов и выразил уважение Симеоне

20-летний португалец сначала повредил мышцу, но реабилитация затянулась из-за воспаления горла у футболиста. Прогнозируется, что Жоау будет полностью готов к матчу плей-офф ЛЧ против Ливерпуля, который запланирован на 11 марта. Напомним, в первой встрече мадридцы победили действующего триумфатора турнира (1:0).

В текущем сезоне Ла Лиги Фелиш провел 17 матчей, в которых отметился двумя голами и ассистом.

Атлетико обыграл Ливерпуль – действующий победитель ЛЧ серьезно усложнил себе жизнь, потерпев болезненное поражение