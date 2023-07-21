Нападающий сборной Португалии и Атлетико Жоау Фелиш вряд ли останется в команде Диего Симеоне.

"Матрасники" готовят к сезону 2023/24, однако тренировки не проходят в спокойной атмосфере. Жоау Фелиш, который вернулся в Атлетико после неудачной аренды с Челси, продолжает демонстрировать свой сложный характер.

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На тренировке португалец что-то не поделил с полузащитником Тома Лемаром. Фелиш бросил во француза футболку. Оба игрока спорили на поле и показывали неприличные знаки друг другу. Недавно Фелиш сделал громкое заявление, в котором озвучил желание играть за Барселону. Это вряд ли понравилось его партнерам по команде.

Атлетико, как сообщает Mundo Deportivo, планирует отпустить игрока за 80 миллионов евро. Однако никаких предложений еще не поступало. Мадридский клуб рассматривает возможность отдать Фелиша в аренду.

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