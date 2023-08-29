Португальский форвард с грустью наблюдал со скамейки запасных за тем, как его команда одержала разгромную победу над Райо Вальекано (0:7). Жоау Фелиш намерен покинуть Атлетико в ближайшее время.

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Как информирует Relevo, португалец уже сдал свой дом в Мадриде новому арендатору. Фелиш надеется до завершения трансферного окна получить предложение от Барселоны. Впрочем, каталонцы не спешат привлекать нападающего в свою команду. Другим вариантом Фелиша является переезд в Саудовскую Аравию, которая уже пыталась подписать игрока. Ранее сообщалось, что Ливерпуль попытается подписать португальца, если Мохамед Салах покинет команду. Но, похоже, Жоау не намерен возвращаться в АПЛ.

Напомним, что после скандально интервью Фелиша, где он признался в любви к Барселоне, Атлетико полностью начал игнорировать игрока. Действующее соглашение нападающего с мадридцами рассчитано до 2027 года.

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