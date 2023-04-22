"Прогресс Атлетико без Фелиша? Дело не в Жоау, а в команде. После чемпионата мира мы изменились, возможно, психологически. Перерыв был для нас очень полезным, и мы вернулись с энергией и большим желанием работать.

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Фелиш сделал много хороших вещей в Атлетико. Он стал чемпионом вместе с командой. А я уже девять лет в Ла Лиге и ни разу не выигрывал титул", – цитирует француза Marca.

Антуан Гризманн не выигрывал чемпионство с Атлетико, так как с 2019 по 2021 год выступал за Барселону. В ходе первого сезона он провел в Ла Лиге 35 матчей и забил девять голов. Француз не сумел закрепиться в составе "блаугранас" и не имел много игрового времени.

Напомним, что Жоау Фелиш выступает за Челси. Его аренда рассчитана до конца текущего сезона. Португалец отыграл в 11 матчах АПЛ за "синих" и забил два гола.

Атлетико находится в чудесной форме. Команда Симеоне не проигрывает в 13 матчах чемпионата подряд.

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