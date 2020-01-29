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Фелиш рискует пропустить дерби против Реала

15:50 18 Читати українською
Фелиш рискует пропустить дерби против Реала
Жоау Фелиш / Getty Images

Повреждение может помешать нападающему Атлетико Жоау Фелишу принять участие в матче 22 тура Примеры против Реала.

 

Молодой португалец получил травму мышц, информирует официальный сайт Атлетико.

Бейл имеет шанс выйти в мадридском дерби против Атлетико, у Азара дела значительно хуже

Пока неизвестно, насколько серьезны проблемы Фелиша, однако его шансы выйти на поле в мадридском дерби выглядят довольно призрачными. До визита на Сантьяго Бернабеу (1 февраля) остается крайне мало времени, поэтому Диего Симеоне стоит готовиться к матчу с учетом возможной потери самого дорогого игрока в истории "матрасников".

Фелиш отличился 4 голами и одним ассистом в 21 матче сезона 2019/20. Летом прошлого года Атлетико заплатил Бенфике за тинейджера 125 млн евро.

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Атлетико Атлетико Испания Жоау Фелиш Жоау Фелиш Реал Мадрид - Атлетико
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