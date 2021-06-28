Вингер будет прооперирован в ближайший четверг, утверждает Marca.

"Он самозванец": легенда МЮ нашел виновника вылета Португалии и дал капитанский совет Роналду

Фелиш в течение нескольких месяцев страдает из-за повреждения лодыжки. Однако, португалец часто играл через боль ради поездки на Евро-2020. Теперь он стремится окончательно устранить проблемы со здоровьем и согласился на хирургическое вмешательство на родине. Ожидаемые сроки восстановления – 2 месяца.

К слову, в сезоне 2020/21 Жоау Фелиш провел 40 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 6 результативных передач.

Звездные мальчишки с Трубиным за спиной против великих ветеранов – кто сильнее зажжет на Евро-2020?