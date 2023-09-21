"Да, я отказался от значительной суммы денег. Мне нужны были перемены, пойти туда, где я мог бы играть в футбол.

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Хави дает мне указания, задает тактические вопросы, но это для того, чтобы я получал удовольствие и я его получаю.

Атлетико? Дела там шли плохо, потому что я не адаптировался к идеям клуба и тренера. Но всегда старался делать все, что в моих силах. Так я делал в Челси и сейчас в Барселоне", – цитирует португальца Marca.

Напомним, Жоау Фелиш перешел к каталонцам из Атлетико, где он не смог поладить с Диего Симеоне. Португальский вингер в трех матчах за Барселону во всех турнирах забил три гола и отдал один ассист.

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