Фелиш получил травму в дебютном матче за Атлетико

Новичок мадридского Атлетико Жоау Фелиш вряд ли доволен дебютом в составе "матрасников".

Товарищеский матч

Атлетико – Нумансия – 3:0

Голы: Витоло, 69, Сапоньич, 77, Фелипе, 83

Атлетико провел первый предсезонный спарринг. Соперником подопечных Диего Симеоне стала Нумансия, которая завершила сезон 2018/19 на 17-й позиции Сегунды.

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Благодаря трем голам во втором тайме "матрасники" одержали уверенную победу 3:0, однако Диего Симеоне получил большую ложку дегтя. Новичок мадридцев Жоау Фелиш в одном из единоборств получил повреждение и вынужден был покинуть поле уже на 28-й минуте игры из-за проблем с бедром, сообщает AS.

Никаких дополнительных деталей травмы 19-летнего португальца пока нет. Напомним, Фелиш перебрался в Атлетико из Бенфики за 126 млн евро.

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