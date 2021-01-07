Португалец не смог из-за травмы доиграть матч до конца и был заменен на 75 минуте.

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На кадрах после замены видно, как Фелиш рассматривает свою ногу, на которую наступил соперник. На ней очень выделяется немаленькая шишка, которая может не позволить нападающему сыграть в матче Ла Лиги против Атлетика уже 9 января.

К слову, Жоау провел 21 матч в составе Атлетико в текущем сезоне, записав в свой актив 8 голов и 4 ассиста.

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