Фелиш получил болезненную травму в матче Кубка Испании
17:40 - Читати українською
Нападающий Атлетико Жоау Фелиш травмировался в матче 1/32 Кубка Испании против Корнельи.
Португалец не смог из-за травмы доиграть матч до конца и был заменен на 75 минуте.
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На кадрах после замены видно, как Фелиш рассматривает свою ногу, на которую наступил соперник. На ней очень выделяется немаленькая шишка, которая может не позволить нападающему сыграть в матче Ла Лиги против Атлетика уже 9 января.
К слову, Жоау провел 21 матч в составе Атлетико в текущем сезоне, записав в свой актив 8 голов и 4 ассиста.
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