Жоау Фелиш сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт "матрасников". Нападающего уже изолировали дома согласно протоколу Примеры.

Флорентино Перес сдал положительный тест на коронавирус

К слову, 21-летний талант в текущем сезоне сыграл 25 поединков в футболке Атлетико, забил 9 мячей и 5 раз ассистировал. Ближайший матч подопечных Симеоне запланирован на 8 февраля против Сельты в Ла Лиге.

Добавим, что это не первый случай заболевания COVID-19 в мадридских грандах за эту неделю. Накануне болезнь подхватил президент Реала Флорентино Перес, а Зинедин Зидан уже поборол ее и вернулся к тренировкам.

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