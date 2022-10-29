Фелиш не посыпал голову пеплом после неожиданного вылета Атлетико из Лиги чемпионов – в соцсетях получило огласку видео с португальцем, который сразу после игры уехал играть в боулинг.

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Отмечается, что компания развлекалась до 4 часов утра, употребляя алкогольные напитки и курила кальян. Руководство и болельщики Атлетико разъярены из-за такого поведения Фелиша, который не оправдывает 127 млн евро, которые за него заплатили Бенфике.

К слову, Жоау провел 15 матчей за Атлетико в текущем сезоне, в которых отличился 3 ассистами.

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