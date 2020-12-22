Фелиш не поможет Атлетико в центральном матче тура Ла Лиги
Мадридский Атлетико потерял одну из своих главных звезд перед поединком против Реал Сосьедада.
Форвард "матрасников" Жоау Фелиш заболел и не сможет сыграть в поединке 15-го тура Примеры против Реал Сосьедада, сообщает официальный сайт мадридского клуба.
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Накануне матча португалец стал плохо себя чувствовать и обратился к медикам с болью в горле и высокой температурой. Медперсонал Атлетико прописал курс лечения Жоау и изолировал его в гостинице.
Перед матчем Атлетико возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, а Реал Сосьедад расположился на третьей строчке.
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