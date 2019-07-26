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Фелиш избежал серьезной травмы и сыграет в дерби с Реалом

11:49 34 Читати українською
Фелиш избежал серьезной травмы и сыграет в дерби с Реалом
Жоау Фелиш / ФК Атлетико

Главный тренер Атлетико Диего Симеоне рассказал о состоянии рекордного подписания мадридцев Жоау Фелиша, получившего травму в дебютном спарринге.

 

"У него незначительное повреждение. Он получил сильный удар. Должны полностью удостовериться, что все в порядке.

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Фелиш уже тренировался без ограничений. Ожидаю, что в матче с Реалом (в рамках Международного кубка чемпионов – Футбол 24) 27 июля он проведет некоторое время на поле или начнет игру в старте", – цитирует аргентинского тренера Marca.

Напомним, что Жоау Фелиш получил травму в дебютном матче за Атлетико против Нумансии прошлой неделе. В летнее трансферное окно португалец перебрался в Мадрид из Бенфики за 126 млн евро.

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Атлетико Атлетико Испания Диего Симеоне Диего Симеоне Жоау Фелиш Жоау Фелиш Реал Мадрид - Атлетико
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