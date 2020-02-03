Фелиш – замечательный игрок в неправильном клубе под руководством неправильного тренера, – ван дер Ваарт

Бывший игрок Реала Рафаэль ван дер Ваарт оценил игру Жоау Фелиша в составе мадридского Атлетико.

"Жоау Фелиш – отличный игрок, но он находится в неправильном клубе под руководством неправильного тренера. Когда Атлетико купил его прошлым летом, я сразу же подумал, что клуб может изменить свою философию и начать играть в футбол. Однако все не выглядит так, будто это произойдет.

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Фелишу нужен другой стиль игры в футбол, чтобы выделяться. Ему нужно владеть мячом, чтобы регулировать темп игры, в то время как команды Симеоне не делают этого", – поделился ван дер Варт в комментарии Marca.

Напомним, Фелиш присоединился к Атлетико летом 2019 за рекордные для "матрасников" 126 млн евро. Впрочем, португалец пока не оправдывает затраченных средств: только 4 гола и 2 ассиста в 24 поединках текущего сезона.

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