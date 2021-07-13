Бразильский полузащитник Фелипе Андерсон решил еще раз попробовать себя в Серии А.

Фелипе Андерсон прилетел в Италию на медосмотр, после которого планирует подписать контракт с Лацио.

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Бразилец имеет опыт игры за "орлов" (2013-2018), именно Лацио продал Фелипе Вест Хэму в 2018-м за 38 млн евро. Прошлый сезон атакующий полузащитник провел в Порту на правах аренды, но не смог там закрепиться, сыграв лишь 5 матчей в местном чемпионате.

Лацио завершил прошлый розыгрыш Серии А на 6-й строчке и завоевал право сыграть в групповом этапе Лиги Европы.

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