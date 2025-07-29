Феликс официально стал партнером Роналду в Саудовской Аравии – Челси серьезно прогорел
Португальский нападающий Жоау Феликс присоединился к саудовскому Аль-Насру, за который выступает Криштиану Роналду.
Аль-Наср в своих соцсетях сообщил о подписании Жоау Феликса. Трансфер португальца обошелся в 30 миллионов евро, подписав контракт на 2 года.
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Стоит добавить, что соглашением предусмотрены также бонусы и значительный пункт о перепродаже, по которым Челси должен заработать за португальского нападающего 50 миллионов.
Напомним, что лондонцы приобрели Феликса только прошлым летом, заплатив мадридскому Атлетико 52 миллиона евро. Посреди прошлого сезона Жоау перебрался в Милан в аренду на 5 млн евро. В общем, португалец сыграл в 19 матчах за Челси (7 голов и 2 ассиста), а за "россонери" провел 21 матч (3 гола и 1 результативная передача).
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