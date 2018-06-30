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Фекир заинтересовал Манчестер Юнайтед

13:52 12 Читати українською
Фекир заинтересовал Манчестер Юнайтед
Набиль Фекир / Le Parisien

Атакующий полузащитник французского Лиона Набиль Фекир попал в сферу интересов английского Манчестер Юнайтед.

Лидер Лиона снова получил шанс переехать на Туманный Альбион, сообщает Le Progres.

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По информации издания, МЮ Жозе Моуринью включился в борьбу за хавбека и лидера Лиона. Детали предложения манкунианцев пока остаются неизвестными.

Фекиром ранее активно интересовался Ливерпуль. СМИ писали, что он уже успел выбрать номер в Ливерпуле, но переход сорвался в последний момент из-за опасений "красных" по поводу травмы колена француза. Мерсисайдцы якобы попытались уменьшить трансферную стоимость полузащитника.

В сезоне 2017/18 Набиль Фекир в Лиге 1 провел 30 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал 8 результативных передач.

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