Фекир резко раскритиковал Ливерпуль за срыв своего прошлогоднего трансфера

Новоиспеченный полузащитник Бетиса рассказал, почему он так и не перебрался в Ливерпуль летом прошлого года.

"Хотите знать правду? Даже я сам не понимаю. Клянусь!

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Я уже прошел медобследование. А потом Ливерпуль решил меня не подписывать. В какой-то момент они хотели, чтобы я считал, что это из-за моего колена – но они просто хотели найти оправдание. В конце концов, мой агент решил прекратить этот спектакль, который делал всех дураками. Все понимают, что произошло", – приводит слова Фекира L'Equipe.

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Напомним, игрок сборной Франции провел прошлый сезон в Лионе, а этим летом перебрался в испанский Бетис.