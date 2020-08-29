Звезда "зелено-белых" получил вызов в национальную команду, сообщает L'Equipe.

Лидер Лиона подхватил COVID-19 – дебют в сборной Франции снова откладывается

В лагере сборной Фекир заменит своего преемника в Лионе Хуссема Аура. Молодой хавбек заболел коронавирусом и потерял возможность дебютировать за "трехцветных". В свою очередь Фекир выступает за сборную Франции с 2015 года и стал чемпионом мира на Мундиале в России. Теперь хавбек может помочь команде в матчах Лиги наций против Швеции (5 сентября) и Хорватии (8 сентября).

В сезоне 2019/20 Набиль Фекир провел 32 матча в испанской Ла Лиге, в которых забил 7 мячей и отдал 7 результативных передач.

Франція – справедливий чемпіон світу, або Тріумф ери прагматизму