Фекир получил наказание за свои неадекватные действия в матче Лиги Европы против Байера
18:35 - Читати українською
В текущем году еврокубки для полузащитника Бетиса Набиля Фекира завершились.
завершено
42’ Мусса Диаби
52’ Мусса Диаби
86’ Флориан Вирц
90’ Надим Амири
90+4’ Керем Демирбай
Набиль Фекир 90+3’
42’ Мусса Диаби
52’ Мусса Диаби
86’ Флориан Вирц
90’ Надим Амири
90+3’ Набиль Фекир
90+4’ Керем Демирбай
УЕФА дисквалифицировал Набиля Фекира за стычку в поединке группового этапа Лиги Европы против Байера (4:0), сообщает Marca.
Фекир сорвался и хотел задушить оппонента – все завершилось массовой стычкой в матче Бетиса и Байера
Напомним, в конце матча француз от отчаяния из-за поражения сорвался и схватил Керема Демирбая за горло, что едва не спровоцировало массовую драку. Арбитр не разбирался, кто инициатор схватки, и удалил обоих игроков.
Таким образом, Фекир пропустит последние матчи группового этапа ЛЕ против Ференцвароша и Селтика.
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