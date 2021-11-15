В текущем году еврокубки для полузащитника Бетиса Набиля Фекира завершились.

УЕФА дисквалифицировал Набиля Фекира за стычку в поединке группового этапа Лиги Европы против Байера (4:0), сообщает Marca.

Фекир сорвался и хотел задушить оппонента – все завершилось массовой стычкой в матче Бетиса и Байера

Напомним, в конце матча француз от отчаяния из-за поражения сорвался и схватил Керема Демирбая за горло, что едва не спровоцировало массовую драку. Арбитр не разбирался, кто инициатор схватки, и удалил обоих игроков.

Таким образом, Фекир пропустит последние матчи группового этапа ЛЕ против Ференцвароша и Селтика.

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