Полузащитник Бетиса Набиль Фекир в очередной раз показал миру свою неадекватность.

Чемпион мира в матче против Атлетика получил одну из самых очевидных красных карточек за всю историю футбола.

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Во время игры Фекир решил просто понабивать мяч перед носом басков. Де Маркос наказал пижона жестким подкатом, а Муньяин подошел к уже лежащему игроку Бетиса. Фекир подло ударил капитана Атлетика по ногам, за что немедленно получил красную карточку. Французу грозит дисквалификация на 4 матча.

Заметим, что Фекир далеко не впервые показывает свой нрав на футбольном поле. В ноябре прошлого года он также получал удаление и длительную дисквалификацию за попытку душить хавбека Байера Керема Демирбая.

Бетис в меньшинстве одолел Атлетик и вытеснил Барселону из топ-4, Севилья потеряла очки с Райо Вальекано