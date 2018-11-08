Фекир открыт к переезду в АПЛ в 2019 году

Лига чемпионов — 13:00 373
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"Я хоч і угорець, але побив би Кашшаї". Йожеф Сабо – про катастрофічну поразку Шахтаря від Ман Сіті і "прохідний двір"
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Манчестер Сити – Шахтер: Гвардиола как знак исторического позора в матче ЛЧ, крутой Зинченко передает приветЛига чемпионов — 04:10 5642
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Від ворога Ібри і хет-трика за Реал до екзотики з українцем – зліт і падіння великого великого ван дер ВаартаИспания — 7 нояб 448
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Частный самолет, нежелание платить налоги и обманутый Реал – невероятные подробности трансфера Мбаппе в ПСЖФранция — 7 нояб 1161
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Манчестер Сити – Шахтер: Зинченко и еще 4 футболиста, которые играли за обе командыЛига чемпионов — 7 нояб 2358
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