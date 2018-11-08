Фекир открыт к переезду в АПЛ в 2019 году

Лидер французского Лиона Набиль Фекир готов в следующем году покинуть "ткачей" ради более сильного европейского чемпионата.

25-летний атакующий хавбек надеется сменить клуб в 2019 году, сообщает L'Equipe.

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По информации издания, лондонский Челси и мюнхенская Бавария сейчас являются главными претендентами на Фекира. В летнее трансферное окно лидер Лиона согласовал контракт с английским Ливерпулем, но сделка сорвалась в последний момент, поскольку "красные" опасались рецидивов травмы колена Набиля.

Текущий контракт Фекира с Лионом действует до 2020 года. В сезоне 2018/19 он провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча.